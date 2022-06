Pflichtdienst – ja oder nein? Meinungen der Schwäbische.de-Leser gehen auseinander

Um den Horizont zu erweitern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, schlägt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor, eine soziale Pflichtzeit für junge Menschen einzuführen. Der Dienst könnte sowohl bei der Bundeswehr als auch in sozialen Einrichtungen geleistet werden. In der Bundesregierung gibt es dafür Kritik.

2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt. Der Pflichtdienst solle aber auch keine Wiedereinführung der Wehrpflicht sein, so Steinmeier. „Gerade jetzt, in einer Zeit, in der das Verständnis für andere Lebensentwürfe und Meinungen abnimmt, kann eine soziale Pflichtzeit besonders wertvoll sein“, sagte der Bundespräsident der „Bild“-Zeitung.

Wir haben Leserinnen und Leser nach Ihren Meinungen gefragt.

Die Meinungen der Schwäbische.de-Leserinnen und Leser gehen zu diesem Thema auseinander. Einige sind für einen solchen Dienst, um einerseits den Mangel an Hilfskräften beispielsweise in der Pflege zu verringern und andererseits die Sozialkompetenz der Menschen zu stärken. Andere sprechen sich dagegen aus und fordern ein attraktiveres Modell für freiwillige soziale Dienste.

Eine Auswahl an Kommentaren, die uns erreicht haben:

Sozial ja, aber bitte nicht mit Zwang.

Martin R.: Sozial ja, aber bitte nicht mit Zwang. Der Schuss könnte mal wieder nach hinten losgehen. Lieber einen der es gerne tut, als jemanden den man zur Arbeit prügeln muss. Da ist niemandem geholfen. Ein bisschen mehr miteinander, als immer nur Ich, würde unserer Gesellschaft allerdings in allen Schichten guttun.

Würde Orientierung bei der Berufswahl geben.

Katharina S.: Ich wäre dafür, dass alle jungen Erwachsenen zwischen 18 und 27 Jahren ein Pflichtjahr bei Bundeswehr, Feuerwehr, Hilfsorganisationen, Vereinen oder sozialen Einrichtungen ableisten müssen. Würde Orientierung bei der Berufswahl geben und würde sicher einigen die Augen öffnen, wie das Leben außerhalb des oft behüteten Elternhauses ist. Sicherlich könnten dadurch in vielen Organisationen die Fachkräfte durch Routinearbeiten entlastet werden und sich auf die Tätigkeiten konzentrieren, für diese sie ausgebildet sind.

Man sollte den Blick über die Pflege hinaus erweitern.

Klaus F.: Generell sicher keine schlechte Idee. Jedoch sollte man den Blick über die Pflege hinaus erweitern. Sicher, dass es Engpässe in der Pflege/sozialen Betreuung etc. gibt ist unbestritten. Aber nicht nur in diesem Segment fehlen MitarbeiterInnen. Schauen wir zum Handwerk, schauen wir auf den Einzelhandel, schauen wir in die Gastronomie, die Liste lässt sich sicher fortsetzen.

Es muss generell die Frage gestellt werden, wie Personalnotständen in allen Bereichen entgegengewirkt werden kann. Im Artikel steht, dass jährlich etwa 800000 Jugendliche von der Schule abgehen. Wenn man den Lehrstellenmarkt betrachtet, bekommt man den Eindruck, dass es keine Schulabgänger gibt.

Der Wehrdienst und Zivildienst hat damals keinem geschadet.

Franz H. via Facebook: Ganz einfach, ja. Der Wehrdienst und Zivildienst hat damals keinem geschadet, nur dass wir neu denken müssen. Da wir ja alle gleichberechtigt sind, sollten Frauen dann auch einbezogen werden.

Es sollte der Freiwilligendienst etwas attraktiver gestaltet werden.

Hartmut H.: Als ehemaliger Zivildienstleistender muss ich sagen, nicht jeder steckt, was er dort sieht, so einfach weg. Das kann über Jahrzehnte belasten. Soviel zum Thema hat noch keinen geschadet. Wir Zivis waren in erster Linie billige Arbeitskräfte. Deshalb halte ich von einer Pflicht nicht sehr viel. Es sollte der Freiwilligendienst etwas attraktiver gestaltet werden, dann gibt es auch mehr die dazu bereit sind.

Es ist sinnvoller, FSJ/BFD anständig zu entlohnen.

Julian M. via Facebook: Absolut dagegen. Über Jahrzehnte wurde der Sozialbereich kaputtgespart und kapitalisiert. Um die extremen Personallücken zu schließen, will man jetzt uns Jugendliche verpflichten. Mehr als lächerlich. Es ist sinnvoller, FSJ/BFD anständig zu entlohnen. Arbeitsbedingungen und Gehälter im Sozialbereich zu erhöhen. Aufzuhören, Gesundheit und Pflege auf das Erwirtschaften von Gewinnen auszurichten.

Durch einen Pflichtdienst bekommen die jungen Leute einen Einblick in die Berufe.

Marc B.: Es wäre mit Sicherheit nicht verkehrt, sowas wieder einzuführen. Auf der einen Seite steht ein riesiger Mangel an Hilfskräften in Pflege und Sozialberufen, auf der anderen Seite, gibt es sehr viele junge Menschen, die keine Ahnung haben, wie es nach Ihrer Schulzeit weiter geht, der Lebensplan fehlt. Durch einen Pflichtdienst bekommen die jungen Leute einen Einblick in die Berufe und entscheiden sich dann vielleicht auch für eine Ausbildung in sozialen Berufen.

Unmotivierte Zwangsverpflichtete würden der Sache mehr schaden als nützen.

Rudolf B.: Die Idee passt eher in die Steinzeit. Unmotivierte Zwangsverpflichtete würden der Sache mehr schaden als nützen. Auch soziale Dienste brauchen motivierte, gut ausgebildete Kräfte. Freiwilliges Engagement sollte beworben, gefördert und belohnt werden, zum Beispiel durch Vorteile für die Berufsausbildung, Qualifikationsnachweise, Stipendien, etc. Studienpraktika sollten besser mit gemeinnützigen Diensten verbunden werden, zum Beispiel für Ingenieure beim THW.

Gesellschaftlichen Dienst in die letzten beiden Abschlussjahre der jeweiligen Schulformen einbauen.

Markus W.: Ich schlage vor, den gesellschaftlichen Dienst in die letzten beiden Abschlussjahre der jeweiligen Schulformen einbauen und diese um mindestens sechs Monate zu verlängern.