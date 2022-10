Pflegebedürftig –Thema der Mitgliederversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit über 40 Jahren unterstützt die KaFöT die sozialen Dienste in Taldorf, ein starkes Zeichen der Solidarität unserer Bürgerschaft. Frau Margarete Eger, die Vorsitzende der KaFöT (Katholische Fördergemeinschaft zur Unterstützung der sozial- karitativen Dienste in der Ortschaft Taldorf) zeigte im Rückblick auf, dass durch die KaFöT soziale Dienste wie die organisierte Nachbarschaftshilfe, Kirchliche Sozialstation und der Treff27 gefördert werden. Weiter erläuterte sie, welche Zuschüsse für die Mitglieder zum Beispiel bei „Essen auf Rädern“, Kurzzeit- und Verhinderungspflege oder durch die Übernahme der Müllgebühren bei Personen mit Behinderung oder Inkontinenz möglich sind.

Anschließend wurde die Wahl des Vorstands durchgeführt: Margarete Eger und Wolfgang Schwarz stellten sich wieder zur Wahl. Wilhelm Schmeh ließ sich nicht mehr aufstellen und wurde von Regina Amann abgelöst.

Nach Abschluss der Regularien wurden einige Mitglieder des Vorstands mit herzlichem Dank verabschiedet. Der ehemalige Kirchenpfleger und Kassier kraft Amtes, Jörg Riquartz, hatte diesen Dienst über 20 Jahre mit großer Empathie und Kompetenz versehen, er freute sich über ein Präsent für seine langjährigen Dienste. Wilhelm Schmeh wurde für 18 Jahre im Vorstand und Wolfgang Schwarz für zehn Jahre als Schriftführer mit Taldorfer Wein beschenkt.

Sehr informativ war der Vortrag von Frau Nicole Restle vom Pflegestützpunkt Ravensburg zum Thema: „Pflegebedürftig. Was tun?“ Der Pflegestützpunkt in Trägerschaft des Landkreises Ravensburg informiert, berät und unterstützt bei allen Fragen zur Pflege telefonisch, in Sprechstunden oder auch durch Hausbesuche. Frau Restle stellte die verschiedenen Hilfsangebote vor. Sie betonte, wie wichtig die eigene rechtzeitige Vorsorge ist, denn jeden kann unverhofft ein Unglück treffen. Allen Anwesenden war danach klar: die Planung der schriftlichen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, egal ob alt oder jung, muss sofort erfolgen. Die passenden Vorlagen vom Ravensburger Seniorenrat fanden viele Abnehmer.

Zum Anlass des Jubiläums „40 Jahre KaFöT“ waren die Mitglieder noch zum gemütlichen Beisammensein eingeladen und so klang der Abend mit einem leckeren Abendessen, gekocht vom Team Sehibas Marktmenue, aus.