Pflege und Ernte auf der Streuobstwiese der Johanneskirche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Jahr 2000 ist in der Johannesgemeinde in der Ravensburger Weststadt die Aktionsgruppe „Bäume der Hoffnung“ entstanden. Auf Initiative des damaligen Pfarrers Martin Luik wurde auf einem städtischen Wiesengrundstück oberhalb des Sprachheilzentrums eine Streuobstwiese neu angelegt. Zur Betreuung der Setzlinge wurden damals Baumpaten eingesetzt. Mittlerweile tragen die Bäume reichlich Früchte und es gibt viel zu tun. Da die verschiedenen Apfelsorten auch zu unterschiedlichen Zeiten die Erntereife erreichen, hat sich die diesjährige Ernte von Ende August bis Mitte Oktober auf sieben Ernteeinsätze verteilt. Das Foto entstand beim abschließenden Ernteeinsatz Mitte Oktober. Die diesjährige Ernte lag leicht über dem Schnitt der letzten Jahre und erbrachte gut 1120 Kilogramm Tafel- und Mostobst. Der Großteil des Tafelobstes wurde am Stand direkt an der Wiese abgegeben, ein weiterer Teil an der Johanneskirche. Das Fall- und Mostobst wurde zur Fruchtsaftkelterei Stiefel gebracht.

Nach 22 Jahren hat Dr. Friedrich Weller (sitzend zwischen Infotafel und Verkaufsstand) die Leitung der Aktionsgruppe abgegeben. Die Aufgaben teilen sich künftig mehrere Mitglieder der Aktionsgruppe.