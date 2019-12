Pflaster- und Medizinspezialist Paul Hartmann will Konzern komplett umkrempeln

Paukenschlag bei der Sparkasse Ulm: Bis April 2020 werden insgesamt 27 Geschäftsstellen geschlossen und in sogenannte Selbstbedienungseinheiten umgewandelt, wie der Vorsitzende des Vorstandes, Stefan Bill, am Freitagmorgen in Ulm im Rahmen einer Pressekonferenz deutlich machte.

In der Region davon betroffen sind Emerkingen, Nasgenstadt, Obermarchtal, Oberstadion, Rißtissen und Dellmensingen.

