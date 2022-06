Pfingstunwetter: In Altshausen schlägt der Blitz ein

Im Zuge des Unwetters am Pfingstsonntag gab es in Altshausen einen Blitzeinschlag. Um 15.14 Uhr hat ein Blitz in den Dachstuhl einer Lagerhalle eingeschlagen.

Verletzt wurde niemand: Zu dieser Zeit hat sich glücklicherweise niemand in der Lagerhalle aufgehalten. Die Freiwillige Feuerwehr Altshausen ist mit einem Löschzug ausgerückt und hatte das Gesehen schnell unter Kontrolle. Am Dachstuhl ist durch den Blitzeinschlag ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden.