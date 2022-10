Pferdesportkreis ehrt erfolgreiche Reiter beim Herbstball

Der Pferdesportkreis Oberschwaben ehrt am Samstag, 5. November, im Rahmen des Herbstballes im Kurhaus Bad Wurzach die erfolgreichen Reiterinnen und Reiter der Saison. Meisterehren und überregionale Platzierungen haben die Fahrer, Spring- und Dressureiter, die Vielseitigkeitsreiter und die Voltigierer errungen, gut betreut von den Ausbildern in den Vereinen. Die Jugendarbeit insbesondere war 2022 hoch erfolgreich, das soll gebührend gefeiert werden beim Herbstball, berichtet der Pferdesportkreis in einem Schreiben. Karten gibt es bei Reitsportmoden Bauhofer in Ravensburg, Kirchstraße.