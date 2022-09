In Dürnast hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag in der Alberskircher Straße den Zaun einer Pferdekoppel beschädigt. Er verursachte zwischen 23 und 8 Uhr einen Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg bittet Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Telefon 0751 / 803 33 33 zu melden.