Pfefferspray vor Diskothek eingesetzt

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes haben am frühen Dienstag Reizstoff gegen renitente Club-Besucher eingesetzt. nach Angaben der pPlizei waren zwei 22 und 25 Jahre alte Männer kurz vor 3 Uhr mit dem Sicherheitsdienst in Streit geraten, als diese sie nicht mehr in das Lokal hineingehen lassen wollten. Es kam zum Gerangel zwischen den beiden Gästen und mehreren Türstehern, laut deren Angaben der 22-Jährige ein Messer gezückt haben soll. Die Mitarbeiter riefen die Polizei und schickten das Duo nochmals davon. Nachdem die Anweisung zunächst zu fruchten schien, kamen die jungen Männer kurze Zeit später zurück und gingen auf die Mitarbeiter zu. Diese setzten unvermittelt Pfefferspray gegen das Duo ein. Als die Polizei eintraf, gaben der 22- und der 25-Jährige Fersengeld. Sie wurden nach kurzer Verfolgung von den Beamten gestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzungsdelikten gegen die Beteiligten.