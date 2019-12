Pfarrer Heinz Leuze begleitet Wallfahrer nach Lourdes

Vom 29. April bis 6. Mai 2020 begleitet der ehemals mehrjährige Pfarrer in Baindt und Baienfurt, sowie Dekan des früheren Dekanats Ravensburg, Heinz Leuze, erneut eine Pilgerfahrt zum bekanntesten Marienwallfahrtsort Lourdes in Frankreich.

Bereits auf der Anreise wird die Gruppe laut Ankündigung Station machen in Paray-le-Monial, dessen romanische Basilika aus dem 12. Jahrhundert zu Ehren der Erscheinung, die die heilige Margareta Maria Alacoque im 17. Jahrhundert erfahren hatte, seit 1875 dem Heiligsten Herzen Jesu geweiht ist.

In Lourdes selbst nehmen die Wallfahrer am örtlichen geistlichen Programm des Heiligtums teil. Außerdem lädt Pfarrer Heinz Leuze zu eigenen Impulsen ein. Auf der Rückfahrt ist ein Halt in der vormaligen römischen Siedlung Orange mit ihrem gut erhaltenen antiken Amphitheater und Triumphbogen geplant. Ein Besuch im zugänglichen Teil der Großen Kartause (Grande Chartreuse, Mutterkloster des Kartäuserordens) nahe Grenoble, bildet mit dem Gottesdienst den Abschluss des geistlichen Teils der Wallfahrt.

Die Fahrt wird durchgeführt mit einem modernen Reisebus. Sowohl auf der An-, wie auf der Rückreise sind jeweils zwei, in Lourdes selbst drei Übernachtungen vorgesehen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Informationen zu dieser Pilgerfahrt erteilt Reinhard Rapp in Mengen, Telefon 07572/9748, E-Mail an pilgerwege@online.de.