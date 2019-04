Pfarrer aus Vogt wird neuer Chef des Diakonischen Werks

Der evangelische Vogter Pfarrer Ralf Brennecke wechselt nach Ravensburg. Er übernimmt die Geschäftsführung des Diakonischen Werks, wie das Dekanat Ravensburg mitteilte. Brennecke wird damit Nachfolger von Friedemann Manz, der bereits im Juli 2018 verabschiedet worden war. Brenneckes Investitur findet am Donnerstag, 9. Mai, um 18 Uhr in der Stadtkirche Ravensburg statt. Dekan Friedrich Langsam sagte, er sei dankbar, dass nach knapp einem Jahr die Stelle mit einem erfahrenen Gemeindepfarrer besetzt wird. Brennecke wird verantwortlich sein für die Diakonische Bezirksstelle, die psychosoziale Beratung der Diakonie in Friedrichshafen, die psychologische Beratungsstelle in der Marktstraße Ravensburg und vier Kindertagesstätten. Bislang war Brennecke mit einem Stellenanteil von 75 Prozent Pfarrer in Vogt. Diese Stelle werde mit 100 Prozent neu ausgeschrieben, so Langsam. Zu 25 Prozent arbeitete Brennecke als Bezirksjugendpfarrer. Diese Aufgabe wird ab 10. Mai der Ravensburger Pfarrer Philipp Jägle übernehmen.