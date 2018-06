Pfarrer Alwin Nagy ist noch einmal auf Heimaturlaub

In diesen schwarz-rot-goldenen Zeiten die Wohnung Pfarrer Alwin Nagys in der Ravensburger Südstadt zu finden, ist kinderleicht. Ist das Fahrzeug vor seinem Haus doch das einzige Auto in der ganzen Stadt, so darf unterstellt werden, mit einer blau-weiß-blauen Fahne und der strahlenden Sonne in der Mitte, der Fahne Argentiniens.

Die Haustür öffnet zwar wirklich Alwin Nagy, das Auto aber gehört seinem Neffen, der, von seinem geistlichen Onkel angesteckt, ebenso ein Fan dieses südamerikanischen Landes ist. Außerdem, ein Auto dieser Marke (mit dem Stern) hätte zu dem Ravensburger Pfarrer in argentinischen Diensten kaum gepasst. Sein ganzes Priesterleben hat er in den Dienst der Armen gestellt. Genauso wie der Mann, den er bewundert und vielleicht sogar verehrt: Jorge Mario Bergoglio, ehemals Kardinal von Buenos Aires, heute Bischof von Rom und Papst der katholischen Kirche.

Dessen erstes Wort bei seiner ersten Pressekonferenz im März vergangenen Jahres sei gewesen: „Ich will eine arme Kirche und eine Kirche für die Armen.“ In den ersten 15 Monaten seines Dienstes an den Menschen und an der Kirche sei es ihm nicht nur gelungen, die Sympathien vieler Menschen in und außerhalb der Kirche zu bekommen. Was seine Vorgängern im Amt nicht in der Weise erreicht hätten, gehe Papst Franziskus erfolgversprechend an, meint Pfarrer Nagy: die Domestizierung der römischen Kurie zugunsten einer Kollegialität, wie sie das Konzil gewünscht habe. Papst Franziskus interessiere sich dafür, was seine Bischöfe, was Fachleute, aber auch was das ganze Volk Gottes, innerhalb und außerhalb der Kirche denken und fühlen.

Im Vorfeld einer Bischofssynode, die sich mit dem Thema Ehe und Familie beschäftigen werde, seien via Internet Fragen an alle Interessierten gestellt worden. Im Herbst sei, so Pfarrer Nagy, ein apostolisches Schreiben zu erwarten, das sich mit der immer bedrohlicher werdenden Umweltzerstörung beschäftige. Dieses Schreiben trage die Handschrift Erwin Kräutlers, des Bischofs aus dem nahen Vorarlberg, der sein ganzes Leben dem Schutz der indigenen Völker im Amazonasbecken gewidmet habe. Und dies unter Todesgefahr.

Nicht ohne Stolz und tiefe Befriedigung kommt Pfarrer Alwin Nagy auf sein Lieblingskind, die kirchlichen Basisgemeinden in Südamerika zu sprechen: „Papst Franziskus steht unseren Basisgemeinden sehr nahe, weil sie es sind, die am nächsten bei den Armen sind. Diese Gemeinden sind das Modell Kirche, das der Papst im Auge hat, weil sie für die Menschen da sind.“

Alwin Nagys aktive Zeit neigt sich dem Ende zu. Dennoch, er kann Argentinien nicht mehr lassen. Ein halbes Jahr will er in Zukunft dort leben, die andere Zeit in Ravensburg.

Zur Person

Alwin Nagy ist Fast-Ravensburger. Geboren wurde er, genauso wie der, dem er sein Leben verschrieben hat, Jesus von Nazareth, unterwegs.1944 machte sich seine Mutter hochschwanger von Rumänien aus auf die Flucht. Der Vater ist an der Front. Unterwegs bringt sie den kleinen Alwin zur Welt. Und setzt dann die Flucht fort. In Ravensburg nehmen sie Freunde auf. Das Flüchtlingskind wächst in bescheidensten Verhältnissen auf, findet seine Heimat bei den Ministranten und weiß schon sehr bald, was seine Berufung ist. Nach dem Abitur am Spohngymnasium studiert er in Tübingen und München bei Ratzinger, Küng und Rahner. Sein junges Theologenleben ist geprägt durch das Konzil, das, so die Worte Johannes XXIII, Fenster und Türen öffnen sollte zur Welt und zu den Menschen. Genau dorthin zieht es ihn dann auch. 1969 wird er zum Priester geweiht. 27 Jahre dieses Priesterlebens widmet er der Koordination kirchlicher Basisgemeinden in Südamerika. Anfang 2015 wird der nun 70-jährige Alwin Nagy in den Ruhestand treten. (kös)

Pfarrer Alwin Nagy lädt ein zu einem Begegnungs- und Gesprächsabend am Freitag, 11. Juli, 19.30 Uhr, Gemeindesaal der Christkönigskirche Ravensburg-Süd, Anselm-Erb-Straße.