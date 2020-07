Peugeot angefahren und geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall in der Holbeinstraße in Ravensburg hat sich Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der betroffene Peugeot 208 stand laut Polizeibericht zwischen Freitag und Montag am linken Fahrbahnrand der Holbeinstraße. In diesem Zeitraum muss aus Richtung Einmündung Raueneggstraße ein Fahrzeug gekommen sein und den Peugot entlang der gesamten Fahrerseite gestreift haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen einer Straftat und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0751/ 8033333 entgegen.