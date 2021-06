Peter Vobiller neuer stellvertretender Behördenleiter bei Staatsanwaltschaft Ravensburg

Peter Vobiller ist am 23. Juni zum neuen stellvertretenden Behördenleiter der Staatsanwaltschaft Ravensburg ernannt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Der 48-jährige aus Pfullendorf stammende Oberstaatsanwalt ist dort seit dem 1. Juni 2016 tätig.

Nach dem Studium der Rechtswissenschaft und dem Rechtsreferendariat in Tübingen wurde Vobiller im Mai 2001 bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart in die Justiz Baden-Württemberg eingestellt. Die weiteren Stationen waren beim Landgericht Stuttgart und dem Amtsgericht Ludwigsburg, bevor er im August 2004 zum planmäßigen Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart ernannt wurde. Dort war er in der Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsdelikte eingesetzt.

Nach Absolvierung der Abordnung bei der Generalstaatsanwaltschaft folgte am 18. Mai 2016 die Ernennung zum Oberstaatsanwalt und damit der Wechsel zur Staatsanwaltschaft Ravensburg. Seither hat Vobiller neben einer Vielzahl von Schwurgerichts- und Wirtschaftsstrafverfahren die beiden spektakulären Verfahren des Babybrei-Erpressers in Friedrichshafen und die Brandstiftung an der Jodokskirche in Ravensburg bearbeitet.

Wie sein Vorgänger Diehl wird Vobiller er nunmehr neben der Vertretung des Behördenleiters Leiter der Abteilung I und damit schwerpunktmäßig für den Amtsgerichtsbezirk Ravensburg, politische Strafsachen und Wirtschaftsstrafsachen zuständig sein. Peter Vobiller ist verheiratet. In seiner Freizeit läuft er Ski, geht Wandern und Joggen.