Peter Stamm liest bei Ravensbuch

Der Schweizer Erfolgsschriftsteller Peter Stamm ist am Dienstag, 8. Mai, in Ravensburg. In der Buchhandlung Ravenbuch stellt er um 20 Uhr seinen neuen Roman „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“ vor.

Zur Geschichte: Können wir unserem Schicksal entgehen oder müssen wir uns abfinden mit der sanften Gleichgültigkeit der Welt? Christoph verabredet sich in Stockholm mit der viel jüngeren Lena. Er erzählt ihr, dass er vor zwanzig Jahren eine Frau geliebt habe, die ihr ähnlich, ja, die ihr gleich war. Er kennt das Leben, das sie führt, und weiß, was ihr bevorsteht. So beginnt ein beispiellos wahrhaftiges Spiel der Vergangenheit mit der Gegenwart, aus dem keiner unbeschadet herausgehen wird. Peter Stamm, der große Erzähler existentieller menschlicher Erfahrung, erzählt laut Pressemitteilung auf kleinstem Raum eine andere Geschichte der unerklärlichen Nähe, die einen von dem trennt, der man früher war.

Stamm wurde 1963 geboren und lebt in der Schweiz. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet. Wenige Tage nach seiner Lesung bei Ravensbuch, am 13. Mai, wird ihm der Solothurner Literaturpreis für sein Werk verliehen. Sein Werk zeichne sich durch einen konsequent lakonischen und hochrhythmisierten Ton aus, heißt es in der Begründung. „Thematisch wagt sich Stamm immer wieder neu heran an unser Leiden an der Langeweile und an den Traum von einem anderen Leben. Er wirft den Blick auf das Gewöhnliche und verleiht dem Banalen im Leben Sinn.

Der Eintritt kostet zwölf Euro. Schüler, Studenten und Ravensbuch-Card-Besitzer zahlen neun Euro. Karten gibt es in der Buchhandlung am Marienplatz 34 oder unter www.ravensbuch.de