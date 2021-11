Peter Schmitz leitet künftig den Oratorienchor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Oratorienchor-Liederkranz Ravensburg hat – trotz Corona-Pandemie – einen beachtenswerten Neustart hingelegt. Nach dem im Vorjahr die langjährige erste Vorsitzende Hilde Purkart von Jochen Pfleghaar abgelöst wurde, konnte 2021 auch der Wechsel in der musikalischen Leitung des Chores vollzogen werden: Gregor Simon, der den Chor seit 2015 geleitet hatte, übergab den Stab an Peter Schmitz.

Schmitz studierte Kirchenmusik an der Folkwang-Hochschule in Essen. Nach seinem Abschluss mit Auszeichnung studierte er Gesang bei Detlef Zywietz und Prof. Soto Papulkas, ebenfalls an der Folkwang Hochschule. Die Künstlerische Abschlussprüfung im Fach Gesang absolvierte Peter Schmitz mit der Note „Sehr Gut“. Es folgten Meister- und Interpretationskurse der Jeunesse Musicale und bei John Eliot Gardiner. Peter Schmitz war als Solist Gast bei verschiedenen internationalen Festivals, Gastspielen und Konzerttourneen in Deutschland, dem europäischen Ausland sowie in Russland und Japan. Darüber hinaus musizierte er mit verschiedenen renommierten Ensembles für Alte und Neue Musik.

Peter Schmitz wurzeln liegen im Rheinland, was sich in seinem fröhlichen, offenen und positiven Wesen bemerkbar macht. Aber auch in Oberschwaben ist er längst kein Unbekannter mehr. Er arbeitet als Gesangspädagoge an dem von ihm gegründeten „studio vocal“ in Ochsenhausen und leitet neben dem Oratorienchor auch den Konzertchor Federsee und die Cantemus Frauenstimmen Ehingen. Bis vor kurzem dirigierte er zudem noch den Silcherchor Donau-Bussen. Als Chorleiter setzt Schmitz Schwerpunkte bei der Erarbeitung des klassischen Oratorien-Repertoires und der A-capella-Literatur.

Mit dem gelungenen Konzert unter dem zur Pandemie-Pause passenden Motto „….und habe wieder gesungen!“ (nach dem gleichnamigen Silcher-Stück) feierte der neue Dirigent im Oktober einen schwungvollen und unterhaltsamen Einstand mit dem Oratorienchor. Für Mai 2022 ist ein eine „Schwäbische Night of the Proms“ mit Werken von Edward Elgar und John Rutter geplant. Im Oktober 2022 soll dann das aufgrund der Pandemie 2020 ausgefallene Konzert mit Gioacchino Rossinis „Petite Messe Solenelle“ nachgeholt werden. Neue Sängerinnen und Sänger sind im Oratorienchor jederzeit willkommen. Geprobt wird immer Dienstags um 20 Uhr nach den jeweils gültigen Hygiene-Bestimmungen. Nähere Inforationen unter: Info@oclkrv.de.