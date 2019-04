Peter Pux ist Special Guest beim Popup-Festival in Ravensburg

Der Ravensburger Peter Pux, Kultur-Förderpreisträger der Städte Ravensburg und Weingarten, tritt am Freitag, 26. April, 20 Uhr, als Special Guest beim Popup-Festival im Ravensburger Konzerthaus auf. Wie die Veranstalter mitteilen, hat er vor drei Wochen den Song „Angst“ veröffentlicht, den ersten einer Reihe von Songs, die in den kommenden Monaten folgen werden. Laut Ankündigung knüpft Peter Pux damit direkt an den Erfolg seines Songs „Hamburg“ an. Beim Popup-Festival treten außerdem vier junge Bands auf, die ihre Wurzeln in der Region haben: Neon Diamond aus Ravensburg, Voltkid aus Bad Waldsee, Fina aus Bergatreute und Tommy Haug aus Weingarten. Die Bands sind über die Region hinaus bekannt und versprechen einen abwechslungsreichen Abend. Ziel des Festivals ist es, die Popkultur in der Region zu fördern, so die Pressemitteilung weiter. Junge Musiker und Bands erhalten eine professionelle Plattform und Bühne, um sich zu präsentieren. Tickets kosten neun Euro im Vorverkauf, und zwölf Euro an der Abendkasse.Foto: Popbüro Bodensee Oberschwaben