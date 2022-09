Peter Fuchs qualifiziert sich für die Trophy of Nations

Der Endurofahrer Peter Fuchs vom Schneelaufverein Ravensburg hat erfolgreiche Wochen hinter sich. Durch sehr gute Platzierungen in der EWS (Enduro-World-Serie) hat sich Peter Fuchs für die Trophy of Nations qualifiziert. Am Sonntag, 2. Oktober, wird Fuchs für die deutsche U21-Nationalmannschaft starten – im italienischen Finale Ligure gegen die besten Enduroteams der Welt.

Die Trophy of Nations ist laut Mitteilung die Weltmeisterschaft im Endurosport. Die notwendigen Punkte sicherte sich Fuchs bei EWS-Rennen oder EWS-Qualifikationsrennen in Tschechien, Schottland, Italien, der Schweiz sowie bei der deutschen Meisterschaft in Willingen. Dort fuhr der Ravensburger in der Hauptklasse der Männer auf Platz neun. Die Altersklasse U21 gewann Fuchs in Willingen deutlich – auf den Zweitplatzierten Lasse Eschler hatte er 19 Sekunden Vorsprung.

Ein weiteres Trainingsrennen bei der österreichischen Meisterschaft beendete Fuchs – ebenfalls in der Hauptklasse Männer – auf Platz 13. Beim Kitzalps Enduro Race in Österreich, einem Rennen der Qualifikationsserie zur EWS, wurde Fuchs in der U21 mit nur 3,5 Sekunden Rückstand Zweiter hinter dem Österreicher Julian Auer. Auf Jannik Hartmann auf Rang drei hatte der Ravensburger 50 Sekunden Vorsprung. In der vergangenen Woche wurde Fuchs zudem Vierter in der U21 im tschechischen Spicak.

Fuchs hält also sehr gut mit – und das, obwohl der Fahrer laut Mitteilung nach wie vor ohne Sponsoren unterwegs ist. Laut Aussage von Fuchs ist die Konkurrenz unheimlich stark. Die meisten Topfahrer haben dabei ein Sponsorenteam hinter sich.