Personen randalieren am Andermannsberg

Eine größere Gruppe unbekannter Personen hat in der Nacht von Freitag auf Samstag im Ravensburger Wohngebiet Andermannsberg randaliert. Wie die Polizei mitteilt, fand sie mehrere zerschlagene Flaschen und ein aus der Verankerung gerissenes Straßenschild vor. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 23.13 Uhr im Bereich der Friedhofstraße und Spohnstraße aufhielt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0751/8033333 an das Polizeirevier Ravensburg zu wenden.