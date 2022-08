Personallage beim SV Oberzell entspannt sich

Gute Nachrichten für den SV Oberzell: Im Heimspiel gegen den TSV Riedlingen (Samstag, 15.30 Uhr) ist der Fußball-Landesligist breiter als zuletzt aufgestellt. Gegenüber dem 0:3 in Weiler kehren mindestens drei Fußballer wieder in den Kader zurück, dazu ist auch Cheftrainer Thomas Gadek nach seinem Urlaub wieder vor Ort.

Zum Team des SVO stoßen dabei absolute Schlüsselspieler. Stürmer Martin Bleile, der mit seinen Treffern einen großen Anteil am Aufstieg Oberzells hatte, geht nach seinem zweiwöchigen Urlaub wieder auf Torejagd. Zudem darf auch Mittelfeldmann Sandro Caltabiano wieder mitmischen. Der 33-Jährige kam vor der Saison vom Verbandsligisten TSV Berg und hat nun seine Rotsperre abgesessen. Den Platzverweis holte er sich beim bislang einzigen Saisonsieg des SVO in Mengen (2:0) ab. Nach seinem unnötig harten Einsteigen in der Schlussminute musste er zwei Spiele zuschauen. Darüber hinaus ergänzt auch Nicolas Fink den Kader. Der Sportliche Leiter des SVO, Gerhard Schmitz, erwartet bei allen keinen Rückstand. „Durch die Relegation hatten wir keine Pause, die ein, zwei Wochen haben ihnen körperlich ganz gut getan“, so Schmitz, der Bleile als „von Haus aus fit“, beschrieb.

Einsatz von Kapitän Marin fraglich

Ob David Schmitz und Kapitän Daniel Marin mit dabei sind, entscheidet sich dagegen kurzfristig. Beide haben mit Blessuren zu kämpfen und noch ist nicht klar, inwieweit es für die Partie gegen Riedlingen reicht. Unabhängig davon ist die Zuversicht vor dieser Begegnung groß. Durch die verbesserte Personalsituation und mal keiner englischen Woche nach vier Spielen in zehn Tagen rechnet Gerhard Schmitz mit einer Oberzeller Mannschaft, die „freier im Kopf“ und „frischer“ ist.

Aus seiner Sicht gelingt dem SVO hoffentlich der erste Heimdreier der neuen Runde. Der Gegner ist mit dem Vorjahresachten und gut gestarteten TSV Riedlingen (sieben Punkte aus vier Spielen) aber nicht ohne. „Die Riedlinger spielen technisch gepflegten Fußball. Das wird ein offenes Spiel“, so Schmitz.