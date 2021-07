Rund 1500 Euro Sachschaden ist am Mittwoch zwischen 15.30 und 16 Uhr an einem auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Ravensburger Bleicherstraße abgestellten Pkw entstanden.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher hatte den Schaden laut Polizei mutmaßlich bei einem Parkmanöver verursacht und war danach einfach weitergefahren. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Telefon 0751/8030 um sachdienliche Hinweise.