Persönlichen Abfallkalender selbst ausdrucken

Der Abfallkalender für das Jahr 2023 steht bereits digital zur Verfügung. Wer nicht die Abfall-App des Landkreises für das Smartphone nutzt, kann die Termine in gedruckter Form haben und sich sein persönliches Exemplar über die Abfall-App RV oder über die Seite www.rv.de/abfallkalender erstellen und selbst ausdrucken. In Einzelfällen können sich Bürgerinnen und Bürger auch an die Städte und Gemeinden und an das Landratsamt wenden, wo sie eine gedruckte Version ihres Abfallkalenders erhalten.

Das Bürgeramt der Stadt Ravensburg bittet um Beachtung, dass es von 24. Dezember bis 1. Januar geschlossen hat und in dieser Zeit keine Ausdrucke möglich sind. Für Fragen rund um das Thema Abfall steht generell der Landkreis Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/852345 zur Verfügung.