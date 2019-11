Persönliche Zeichnung vom Cartoonisten

In seiner Liveshow „Shit happens“ verbindet Cartoonist Ralph Ruthe Cartoons, Animationsfilme, Lesung und Musik zu etwas völlig Neuem: eine Live-Comic-Comedy-Show.

Wie die live.in.Ravensburg Veranstaltungsgesellschaft (Lira) mitteilt, gibt es nicht nur das Beste seiner Cartoons in ganz neuen Zusammenhängen zu sehen, seine Fans dürfen sich auch auf Weltpremieren neuester Folgen von Ruthes Erfolgsserien „Flossen“, „HNO-WG“, „Biber und Baum“ und den „Werbeparodien“ freuen. Egal, ob kleine Alltagsbeobachtungen oder große politische Zusammenhänge, Ralph Ruthe schafft es laut Pressemitteilung immer, den Irrsinn pointiert, intelligent und schreiend komisch in einem Cartoon einzufangen. Im Rahmen seiner Bühnentour kommt er am Freitag, 15. November, 20 Uhr, ins Konzerthaus nach Ravensburg. Wer nach der Show noch etwas Geduld hat, bekommt laut Veranstaltern übrigens etwas ganz Besonderes: Denn in seinen Signierstunden hat es bisher noch keinen Zuschauer gegeben, der nicht von Ralph Ruthe eine persönliche und signierte Zeichnung bekommen hat.

Karten ab 26 Euro gibt es auch beim Ticketservice von Schwäbisch Media, Telefon 0751/29555777.