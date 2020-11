Pedelecfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 35-jähriger Pedelecfahrer am Montag um kurz nach 14 Uhr in der Meersburger Straße in Ravensburg erlitten. Laut Polizei war er auf dem Radweg links der Straße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Angaben der Polizei zufolge ist der Radweg so nicht für den Radverkehr freigegeben. An der Einmündung mit der Schwanenstraße streifte der 35-Jährige den Audi einer 54-jährigen Frau, die in die Meersburger Straße einbiegen wollte. Der Radfahrer stürzte und zog sich eine Verletzung am Bein zu. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.