Leichte Verletzungen hat eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin erlitten, die am Sonntag gegen 20 Uhr in der Tettnanger Straße in Ravensburg gestürzt ist.

Die Frau war laut Polizei auf dem Radweg von Hegenberg in Richtung Obereschach unterwegs, als sie mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt stürzte. Weil die Seniorin keinen Helm trug, erlitt sie Kopfverletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.