Pedelec-Fahrerin wird in Ravensburg schwer verletzt

Bereits am Mittwoch hat sich in der Tettnanger Straße in Obereschach ein Verkehrsunfall ereignet, zu dem die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Wie die Polizei mitteilt, wurde eine 75-jährige Pedelec-Fahrerin am vergangenen Mittwoch gegen 17.40 Uhr von einem Linienbus überholt. Laut Aussage der Frau scherte der Bus wieder so knapp vor ihr ein, dass sie auf den Gehweg ausweichen musste und dabei stürzte. Der Bus fuhr weiter. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und stationär in einer Klinik aufgenommen.

Ersthelfer müsste den Unfall beobachtet haben

Die Polizei Ravensburg, Telefon 0751/8033333, sucht nun Zeugen des Unfalls. Insbesondere wird ein Ersthelfer gesucht, der mit seinem Motorrad direkt hinter dem Bus fuhr und den Unfall beobachtet haben muss.