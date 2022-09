Pedelec-Fahrerin prallt gegen Auto

Auf der Kreuzung der Zeppelinstraße/Reichlestraße in Ravensburg hat sich eine Fahrradfahrerin am Donnerstagmorgen kurz vor 10 Uhr beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt.

Die 62 Jahre alte Radlerin befuhr laut Polizei die Zeppelinstraße bergab in Richtung Gartenstraße, als sie im Kreuzungsbereich für einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Polo nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Sie prallte gegen die linke Seite des Wagens, der von einer 29-Jährigen gelenkt wurde.

Die Radlerin erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während an ihrem Pedelec geringer Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Polo auf rund 2000 Euro.