Pedelec-Fahrer verliert die Kontrolle

Ein Bremsfehler war die Ursache eines Verkehrsunfalles am Mittwoch gegen 8.30 Uhr auf der Friedhofstraße. Ein 39-jährige Pedelec-Fahrer fuhr auf der Friedhofstraße in Richtung Stadtmitte abwärts und bremse an der Einmündung der Straße "Am Andermannsberg" stark ab, um nach rechts abzubiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte über den Lenker auf die Fahrbahn, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der Fahrradfahrer wurde zur ärztlichen Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.