Pedelec-Fahrer verletzt sich leicht

Eine leicht verletzte Person sowie rund 1000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Montag gegen 13 Uhr in der Jahnstraße gefordert. Ein 82-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr laut Polizeibericht den Schutzstreifen für Radfahrer in Richtung Tankstelle. Eine in gleicher Richtung fahrende 28-jährige Autofahrerin wollte zwar zur Tankstelle abbiegen, bremste jedoch, um den Zweiradfahrer passieren zu lassen. Dieser hatte die Situation vermutlich falsch eingeschätzt, wollte links am Auto vorbeifahren und prallte in das Heck des stehenden VW. Wie die Polizei weiter mitteilt, musste der durch die Kollision verletzte Mann von hinzugerufenen Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.