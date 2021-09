Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Unfall in Ravensburg

Mit leichten Verletzungen ist ein 32 Jahre alter Pedelec-Lenker nach einem Unfall am Donnerstag gegen 14.45 Uhr in eine Klinik gebracht worden.

Ein 88-jähriger Daimler-Fahrer hatte nach Polizeiangaben den vorfahrtsberechtigten Radfahrer mutmaßlich aufgrund Starkregens an der Kreuzung des Gotthilf-Vöhringer-Wegs mit der Bleicherstraße in Ravensburg übersehen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der 32-Jährige und verletzte sich leicht. An seinem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.