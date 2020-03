Pedelec-Fahrer stürzen in Ravensburg und verletzen sich

Zwei verletzte Fahrradfahrer sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Meersburger Straße in Ravensburg. Das teilt die Polizei mit.

Die beiden 49 und 68 Jahre alten Männer befuhren mit ihren Pedelecs den Radweg entlang der Meersburger Straße stadteinwärts und unterhielten sich. Dabei stießen sie vermutlich aufgrund Unachtsamkeit aneinander und stürzten auf die Straße. Während sich der 49-Jährige nur leichtere Verletzungen zuzog, fiel der ältere Mann so unglücklich, dass er mehrere Frakturen erlitt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Schadens an den Pedelecs ist nicht bekannt.