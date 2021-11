PCR-Tests für die Freizeit sind nur begrenzt möglich

Seit Mittwoch gilt die Corona-Warnstufe. Mit ihr verbunden sind Einschränkungen für alle Nicht-Geimpften beziehungsweise Nicht-Genesenen bei Indoor-Veranstaltungen aller Art. Sie benötigen einen PCR-Test, der selbst bezahlt werden muss. Dieser ist zum einen teuer – und zum anderen teilweise gar nicht so leicht zu bekommen.

In der Central-Apotheke von Andrea Biedermann in Ravensburg beispielsweise kann man den PCR-Test grundsätzlich machen. Wer zwei Tage auf das Ergebnis warten kann, zahlt hier 80 Euro. Wer es innerhalb von 24 Stunden braucht, muss 100 Euro aufwenden. Und wer es ganz eilig hat, muss 149 Euro hinblättern.

Die Teststation an der „Kantine“ Am alten Gaswerk arbeitet mit Gurgeltests für 83,90 Euro, das Ergebnis liegt dann in 24 bis 36 Stunden vor. In der Warnstufe dürfen die Tests nicht älter als 48 Stunden sein.

Wer das Ergebnis aus dem Labor für die Freizeit braucht, für den wird es möglicherweise aber schwierig. Das Ravensburger Labor Dr. Gärtner, das für einen weiten Umkreis Analysen vornimmt, rechnet zwar allein durch die Ausrufung der Warnstufe nur mit einem „mäßig erhöhten Aufkommen an PCR-Tests“. Schon länger gelte die PCR-Testpflicht beim Besuch von Clubs und Discos. „Das hat bei uns zu einem kaum erhöhten Probenaufkommen geführt“, so das Labor.

Ein deutlicher Anstieg

Dennoch hat die Einrichtung derzeit jede Menge mit Tests zu tun: „Wir rechnen kurzfristig mit einer deutlichen Zunahme der Positivrate. Denn aktuell vernehmen wir – trotz Ferien – einen deutlichen Anstieg des Probenaufkommens durch symptomatische Patienten und Kontaktpersonen.“ Mit der Folge, dass die tägliche Kapazitätsgrenze beinahe wieder erreicht sei.

Patienten gehen vor

Das hat Folgen für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene, die einen Test brauchen, wollen sie zum Beispiel eine Veranstaltung besuchen. Für das Labor Dr. Gärtner haben kranke und stationäre Patientinnen und Patienten bei den Analysen ebenso Vorrang wie die Pool-Testungen an Schulen und Kitas. Die fristgerechte Analytik von Freiwilligentests sei daher im Moment nur noch „in einem sehr begrenzten Maße möglich“.

Wer keine Symptome hat, gesetzlich krankenversichert ist, den PCR-Abstrich beim Hausarzt vornehmen lässt und das Testergebnis für die Freizeit benötigt, bezahlt 64,12 für die Analyse beim Labor Dr. Gärtner. Es kann dann in diesem Fall auch bis zu 48 Stunden dauern, bis das Ergebnis vorliegt.