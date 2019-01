Patientenforum rund um das Thema Schmerz

Die Schmerz-Selbsthilfe und das Schmerzzentrum Bodensee-Oberschwaben laden am Freitag, 1. Februar, zum Patientenforum ein. Das Forum findet von 15 Uhr bis 17 Uhr im Schwörsaal im Waaghaus, Marienplatz 28, in Ravensburg statt. Teilnehmen können Schmerzpatienten, deren Angehörige und sonstige Interessierte. Der Eintritt ist frei.

Im ersten Vortrag informiert laut Ankündigung Andreas Meyer, Chefarzt der Neurologischen Abteilung im ZfP Weissenau und Mitglied im Regionalen Schmerzzentrum Ravensburg-Wangen, über den neuropathischen Schmerz. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung leidet darunter, bei Diabetikern sind es sogar bis zu 34 Prozent. Die meisten Betroffenen empfinden diese Schmerzen als brennend und kribbelnd, verbunden mit einer Berührungsüberempfindlichkeit. So unterschiedlich diese Schmerzen wahrgenommen werden, so differenziert ist die Behandlung. Dr. Meyer wird in seinem Vortrag ausführlich auf das Krankheitsbild und die Behandlungsmöglichkeiten eingehen.

Die Akupunktur zählt zu den Naturheilverfahren und ist Teil der Traditionellen der chinesischen Medizin (TCM), heißt es in der Anlündigung weiter. André Hagebeuker, Anästhesist und spezieller Schmerztherapeut in Ravensburg, berichtet im zweiten Vortrag über diese Behandlungsform bei chronischen Schmerzpatienten. Die Akupunktur wurde vor über 3000 Jahren in China entwickelt. In Europa fand die TCM ab Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts auch Anerkennung in der Schulmedizin. Je nach Krankheitsbild, ist sie mittlerweile eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen (GKV).

Im Anschluss an die Vorträge ist für Fragen großzügig Zeit eingeplant. Weitere Informationen gibt es bei Rita Aßfalg unter der Telefonnummer 07525 / 60371 und unter www.schmerztage-rv.de