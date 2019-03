Patchwork unterstützt 23 Projekte

51 800 Euro haben die beiden Patchwork-Läden im vergangenen Jahr mit gespendeter Kleidung erwirtschaftet. Wie wichtig diese Einnahmen für das soziale Leben und viele Hilfsprojekte in der Stadt und weit darüber hinaus sind, das hat sich am Montag gezeigt: Im Saal des Hauses der katholischen Kirche haben Monika Braun und Friedhelm Selige vom Steuerungs-Team der Patchwork-Läden das Geld verteilt. 23 verschiedene Einrichtungen, Initiativen und Projekte profitieren davon.

„Wir sind alle sehr dankbar“, „jeder Cent wird dringend gebraucht“, „unsere Arbeit gelingt nur mit Spenden“ – solche und ähnliche Sätze waren immer wieder zu hören, wenn Selige die gelben Rollen mit den Spendenzetteln überreicht hat. Dazu gab es viel Applaus in der Runde der 55 Teilnehmer, unter die sich viele der Helferinnen aus den Patchwork-Läden gemischt hatten. An erster Stelle der Spendenzuteilung standen Caritas und Diakonie mit Projekten wie „Einfach essen“, Vesperkirche und Kinderfreizeiten.

Viele Einrichtungen und Initiativen werden bereits seit vielen Jahren von den Patchwork-Läden unterstützt. Schon im Vorjahr dabei waren zum Beispiel der Verein „Frauen und Kinder in Not“, die Lebensgemeinschaft „Arche“, der Förderverein Auszeithaus Oberschwaben und die Lebenshilfe Ravensburg. Im Betreuungsverein St. Martin leisten 277 Ehrenamtliche 366 Betreuungen im ganzen Landkreis, berichtet dessen Vorsitzender Hans Georg Kraus. „Diese Arbeit gelingt nur mit Spenden.“

Mehrere neue Empfänger dabei

Aus den Einnahmen der Patchwork-Läden wird weiterhin der Familientreff Weststadt unterstützt, die ambulante Hospizgruppe Ravensburg, die Seelsorge im Gefängnis und das Projekt „Vom Trennen zum Teilen“ für ein gemeinsames Abendmahl. Auch für den Nachschub an Kaffeegeschirr für den Begegnungsraum im Haus der katholischen Kirche gibt es einen Zuschuss.

Zum ersten Mal auf der Liste der Patchwork-Spendenempfänger steht der Württemberger Hof, eine Einrichtung der Arbeits- und Wohnungslosenhilfe mit Beratung und Tagesstätte. Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist die AMSEL-Kontaktgruppe Ravensburg-Weingarten, eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die an Multipler Sklerose erkrankt sind, und ihre Angehörigen. Aus der Gruppe der Entwicklungsprojekte sind drei neue Spendenempfänger zu verzeichnen: Das Projekt Unicef für den Jemen, ein Traumazentrum für palästinensische Frauen in Bethlehem im Westjordanland und das Mutter-Teresa-Mädchenheim im indischen Bundesstaat Kerala.

Steuern zahlen wie jeder Laden

Außerdem unterstützen die Patchwork-Läden ein Gemeindeprojekt in Honduras, ein Klinikprojekt in Uganda, die Gehörlosenschule Ruhuwiko in Tansania und den Lebenshaus-Stiftungsfonds in Uganda. Eine Spende gibt es auch für Magdalena Schwaiger: Die 18-jährige geht im Oktober für zehn Monate nach Tansania zum Freiwilligendienst im Mshewe Convent.

Die Patchwork-Läden sind Second-Hand-Läden in ökumenischer Trägerschaft der evangelischen und katholischen Kirche. Es gibt einen Kleiderladen für Kinder und einen für Erwachsene, beide in der Herrenstraße. Spender können dort gut erhaltene Kleidungsstücke abgeben sowie Schuhe, Bettwäsche, Tischwäsche und Schmuck. Die Sachen werden zu moderaten Preisen verkauft: Ein Pullover kostet 4 bis 6 Euro, ein Kleid 8 bis 16 Euro und ein Mantel 12 bis 18 Euro. Jeden Tag besuchen bis zu 120 Kunden die beiden Patchwork-Läden.

„Da bei uns alle einkaufen können, zahlen wir Steuern wie jeder andere Laden auch“, erklärt Monika Braun. „Das ist uns wichtig, da wir nicht unterscheiden wollen, zwischen arm und reich.“ In den beiden Läden arbeiten 89 Frauen und ein Mann ehrenamtlich mit. Die Helfer sind in festen Teams aktiv von 9 bis 12 Uhr, 12 bis 15 Uhr oder 15 bis 18 Uhr. Neue ehrenamtliche Ladenmitarbeiter sind immer gern gesehen.