Partystimmung statt Parken: So lief der ersten „Park(ing) Day“ in der Unterstadt

Elektronische Musik aus Ibiza, lachende Kinder beim Tischkicker und ein knatternder Fahrraddynamo: Der „Park(ing) Day“ des städtischen Umweltamts am Samstag bot den Besuchern eine vielfältige Geräuschkulisse.

Es geht um Bewusstseinsbildung

Die Idee hinter der Aktion: Was könnte man nicht alles am Straßenrand machen, wenn dort nicht überall Autos stehen würden? Für acht Stunden durften deshalb Autos in der Unterstadt nicht parken, die zum grünen Park, Kreativzone und Wohnzimmer für Anwohner und Gäste wurde. Die Idee, gewöhnlich von parkenden Autos belegten Raum temporär anderweitig zu nutzen, entstand 2005 in San Francisco. In Ravensburg schlug sie die Klimakommission vor. Es gehe um Bewusstseinsbildung, sagte Julia Zyder vom Umweltamt, die den „Park(ing) Day“ organisierte. Eine gute Idee, die im Vorfeld jedoch nicht nur für Begeisterung sorgte. Anwohner äußerten sich kritisch zu der Aktion, weil sie ihre Parkplätze räumen mussten. Insgesamt 130 Stück.

Zum ersten Mal in Ravensburg

Trotzdem: Lebendig und ausgelassen ist die Stimmung am Samstag. Es zieht viele Menschen zum internationalen „Park(ing) Day“, an dem sich Ravensburg zum ersten Mal beteiligt. Für viele ist es auch das erste Mal, dass sie seit der Pandemie wieder öffentlich auftreten. So auch für die Hobby-DJs Stefan Frick und Mike Krüger alias DJ Matok, deren elektronische Musik an der Ecke Eisenbahnstraße / Untere Breite Straße nicht zu überhören und lauter ist als die poppigen Gitarrenklänge von der Parkbucht der Freiwilligenagentur und die Klavierballade eines Mädchens. Während der Boden im Bass-Rhythmus vibriert, erklärt Stefan Frick seine Motivation für das Engagement auf dem „Park(ing) Day“: „Wir sind DJ-mäßig ausgehungert gewesen. Wir möchten die Stadt beleben und Clubfeeling nach Ravensburg bringen.“

Riesige Fußabdrücke in Grün, Rot, Orange und Blau weisen den Weg auf der Eisenbahnstraße entlang der Jodokskirche. Hier konnten Besucher ihren sogenannten „ökologischen Fußabdruck“ berechnen, also wie viele Erden man benötigt, würde jeder einen Lebensstil wie man selbst haben.

In der Unteren Breiten Straße knattert ein Fahrraddynamo. Ein Herr strampelt auf dem Fahrrad, der dadurch Strom produziert. Daneben sitzt seine Frau und schaut durch ein Loch in eine kleine Box. Sie trägt schalldämpfende Kopfhörer, sodass sie nichts mehr von der DJ-Musik hört. Der Clou: Der Mann generiert das Licht für ein süßes und nachdenklich stimmendes Figurentheaterstück in der Box, gespielt von Angelika Jedelhauser. Umrahmt von einer Kulisse aus Streichholzschachteln und Teebeuteln handelt die kleine Geschichte von den Versuchen des Erzählers, seinem Austauschschüler dabei zu helfen, dass er sich heimisch fühlt.

Bobby Cars statt Autos

Bobby-Cars statt Autos kurven in der Outdoor-Kita in der Nähe des Figurentheaters herum. Am Stand der Neuravensburger gewinnen beim Tischkicker manche Kinder gegen Erwachsene. Und nicht wenige alteingesessene Unterstädter denken sich: Warum die Parkplätze nicht in ein erweitertes Wohnzimmer verwandeln? Sofas in vielen Formen und Farben, Liegen, Orientteppiche und Pflanzen säumen die Straßen. Neue Leute in einer ungezwungenen Atmosphäre kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen, die Sonne zu genießen: All das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich.

Getränke, Grillgut und Gedichte

Während einige die Parkbuchten für kommerzielle Zwecke nutzen oder auf politische Themen aufmerksam machen, haben ein gutes Dutzend Anwohner in der Rosenstraße die Kreativität auf die Spitze getrieben. Ihr Hock ist mit Girlanden überdacht, an denen echten Rosen angebracht sind. Tischtennisbälle leidenschaftlicher Spieler klackern auf der Platte nebenan. Es gibt gekühlte Getränke, Grillgut und Gedichte. Auf einem riesigen mit Rosen bemalten Blatt Papier werden etwa Rainer-Maria Rilke oder William Shakespeare zitiert und Besucher haben die Möglichkeit, selbst zu dichten. So auch Oberbürgermeister Daniel Rapp, der nach einem Rundgang dem gemütlichen Rosenstraßenhock im Namen der Stadt einen Liegestuhl als Preis für die gelungenste Idee überreicht. Die Anwohner hätten verstanden, worum es bei der Aktion „Park(ing) Day“ wirklich gehe, so Rapp. Nämlich den Parkraum auf kreative Weise als Wohnraum zu nutzen.