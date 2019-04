Partyglanz und Seelenschmerz

Starke Stimmen und bewegendes Kammerspiel prägen die „Traviata“-Inszenierung der Kammeroper Köln. Begeistert haben die Zuschauer im vollen Konzerthaus am Donnerstagabend das Gastspiel mit Verdis Belcanto-Oper gefeiert.

Wer kennt nicht die Geschichte um die „vom Weg Abgekommene“, die edle Kurtisane Marie Duplessis, zu deren Liebhabern Franz Liszt und Alexandre Dumas der Jüngere zählten. Letzterer hat der Vielbewunderten und Vielbegehrten, die mit 23 Jahren an Tuberkulose starb, in seinem Roman „Die Kameliendame“ ein Denkmal gesetzt, ebenso Giuseppe Verdi in der „Traviata“. Und immer wieder berührt diese Geschichte um edlen Verzicht und eine zu späte Reue die Herzen. Man folgt der romantischen Oper, die hier den Weg zum Realismus gefunden hat und oberflächlichen Partyglanz wie intime Seelenzustände malt. Auch wenn mancher meinen mag, es genüge, ein Werk nur einmal gesehen zu haben, ist es immer wieder spannend, was ein anderer Regisseur, ein anderes Ensemble daraus machen. Es ist aber auch spannend, dieselbe Produktion ein zweites Mal zu erleben wie bei dieser „Traviata“, die zwei Monate zuvor in Friedrichshafen gastiert hatte. Nicht allein, dass Petteri Falck als Vater Germont seine volltönende Stimme wiedergefunden hat und Lemuel Cuento als neuer Alfredo einen eigenen Akzent setzte – immer entdeckt man neue Details.

Mit feiner Gesangskultur gestalten Esther Hilsberg und Lemuel Cuento das Liebespaar Violetta Valéry und Alfredo Germont, dem nur ein kurzes Glück vergönnt ist, ehe Vater Germont um der Ehre willen Violettas Verzicht fordert, der ahnungslose Alfredo sie in wilder Rage zutiefst beleidigt und zu spät in tiefer Reue zu der Sterbenden zurückkehrt. Süffige Tanzmelodien und aufwühlende Emotionen, für die Verdi unsterbliche Belcanto-Musik komponiert hat.

Am Pult der Kölner Symphoniker, des Orchesters der Kammeroper Köln, steht Inga Hilsberg. 1996 haben die Schwestern Inga und Esther Hilsberg neben ihren Engagements als Dirigentin und Sängerin die Kammeroper Köln (damals Junge Kammeroper Köln) als Opernstudio zur Förderung junger ausgebildeter Sänger gegründet. Inzwischen verfügt die Kammeroper über eine eigene Bühne, doch nach wie vor ist sie auch als ernstzunehmendes Tourneetheater im deutschsprachigen Raum unterwegs. Farbig kommen Dramatik und Lyrik aus dem Orchestergraben, junge Sänger bilden den kleinen Chor oder agieren in Nebenrollen, für die Hauptpartien stehen Sänger von Format auf der Bühne, die den Abend zum eindrucksvollen Erlebnis machen. Im abstrakten Bühnenbild, das mit stürzenden Säulen von vornherein den nahen Zerfall ankündigt und die unterschiedlichen Schauplätze nur mit Tüchern und Licht markiert, beobachtet die Partygesellschaft das Geschehen, solange es sich vor aller Augen abspielt – die intimen Szenen sind auf die Protagonisten fokussiert. Beklemmend dicht ist die Begegnung von Vater Germont und Violetta, ebenso das intime Ende, und immer ist da als (fast) stummer Beobachter der Dottore (Hans-A. Falkenroth), ein mahnender Vorbote des nahen Todes.