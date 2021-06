Party trotz Corona: Sie sehnen sich nach Normalität

An großen Worten sparten die Chefs der Messe Friedrichshafen und der Messe Frankfurt am Dienstag nicht, als sie verkündeten, eine „einmalige“ Partnerschaft in einem gemeinsamen Unternehmen einzugehen.

Man plane die Kooperation, „um neue, zukunftsträchtige Perspektiven im Bereich der Mobilität von morgen“ aufzuzeigen, sagten die Messechefs von Friedrichshafen, Klaus Wellmann, und von Frankfurt, Uwe Behm fast wortgleich.

Doch hinter dem blumig umschriebenen Gemeinschaftsprojekt steht ein ziemlich nüchterner Entschluss: ...