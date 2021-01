Party ruft Polizei auf den Plan

Eine Party in einer Wohnung in der Ravensburger Nordstadt ist der Polizei am Mittwoch gegen Mitternacht gemeldet worden.

Die Beamten trafen laut Bericht in der Wohnung fünf Personen aus insgesamt vier Haushalten an. Die Gruppe wird nun wegen eines Verstoßes gegen die gültige Corona-Verordnung angezeigt. Da in den Räumen Drogen und Konsum-Utensilien herumlagen, muss sich der 20-jährige Wohnungseigentümer zudem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.