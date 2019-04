Party-Kundgebung gegen rechts

Die Initiative „Oberschwaben ist bunt“ hat etwas zu feiern: fünf Jahre AfD-freie Zone im gesamten Landkreis Ravensburg. Dazu gibt es eine etwa einstündige Party-Kundgebung am Freitag, 3. Mai, um 18 Uhr im Hirschgraben Ravensburg.

Laut Pressemitteilung soll es ein großes Massenständchen geben, an dem sich jeder mit oder ohne Instrumente beteiligen kann. Gemeinsam spielen die Teilnehmer den Song „Who the f**k is Alice?“ (in Anlehnung an Alice Weidel). Wer kein Instrument beherrscht und keinen Topf griffbereit hat, kann im Chor lautstark den Refrain mitsingen. Unterstützt werden die Musiker von der „Rock gegen Rechts“-Band um Aja Gratz aus Biberach. Der Song wird mit einem modifizierten Text dargeboten. Musikkapellen oder Bands melden sich bitte vorab per E-Mail an made.hoeld@t-online.de an.