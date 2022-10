Parkhauses Rauenegg wegen Bauarbeiten für neue Heizzentrale gesperrt

Die TWS baut im Parkhaus Rauenegg eine Heizzentrale für das Fernwärmenetz auf. Von dort werden zukünftig weite Teile der Ravensburger Altstadt mit erneuerbarer Wärme versorgt. Aufgrund dieser Arbeiten erfolgt eine Vollsperrung des Parkhauses Rauenegg von Mittwoch, 2. November, bis voraussichtlich Freitag, 25. November.

Für die Arbeiten wird im Untergeschoss des Parkhauses Platz für drei Biomethan-BHKWs geschaffen, in den darüberliegenden Parkebenen für die damit verbundenen Komponenten. Zudem werden große Pufferspeicher und eine Kaminanlage errichtet, berichtet die TWS in einem Schreiben.

Zudem sind in der Zeit vom 25. Oktober bis voraussichtlich 31. Dezember die Ladesäulen im Parkhaus nicht in Betrieb. Das E-Auto für das TWS-Carsharing-Angebot wird für diesen Zeitraum in die Marienplatzgarage umziehen. Kurzparkern stehen für diesen Zeitraum ausreichend Parkplätze in anderen Parkierungseinrichtungen zur Verfügung. Fahrzeughalter werden gebeten, ihre Fahrzeuge am 1. November bis 22 Uhr herauszufahren, da das Parkhaus dann für die Ein- und Ausfahrt geschlossen wird. Dauerparker werden auf die anderen städtischen Parkhäuser „Bahnstadt“, „Oberamtei“ und „Marienplatz“ umorganisiert und entsprechend angeschrieben.