Parkhaus Rauenegg schließt bis Mitte Februar

Die Sanierungsarbeiten im Parkhaus Rauenegg gehen weiter. Ab 9. Januar werden die Wasserstrahlarbeiten fortgesetzt und voraussichtlich bis Mitte Februar abgeschlossen sein. Das teilen die Technischen Werke Schussental (TWS) mit.

Während dieser Zeit ist das Parkhaus komplett geschlossen. Die TWS installieren dort zwei Pufferspeicher und ein Blockheizkraftwerk, das mit Biomethan betrieben wird. Diese werden einen Teil des neuen Fernwärmenetzes in der Innenstadt mit Wärme beliefern.

Kurzparkern stehen in diesem Zeitraum Parkmöglichkeiten in den anderen Parkierungseinrichtungen zur Verfügung. Fahrzeughalter werden gebeten, ihre Fahrzeuge am 8. Januar bis 22 Uhr aus dem Parkhaus Rauenegg herauszufahren, da das Parkhaus dann für die Ein- und Ausfahrt geschlossen wird. Dauerparker werden auf die anderen städtischen Parkhäuser „Bahnstadt“, „Oberamtei“ und „Marienplatz“ umorganisiert und separat informiert.