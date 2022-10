Parkgebühren werden auf der Ravensburger Kuppelnau erst ab Frühjahr fällig

Eigentlich sollten die bisher gebührenfreien Parkplätze auf der Ravensburger Kuppelnau schon ab Januar Geld kosten. Doch dafür muss erst noch die nötige Technik installiert werden, die alle Kennzeichen an der Einfahrt scannt. Außerdem sollen Autofahrer nicht mehr ganz so wild parken. Für mehr Ordnung auf dem Parkplatz sind Markierungen geplant.

Der Bechtergarten wird für Autofahrer ab 2023 nur noch aus Richtung der Firma EZB zu erreichen sein. (Foto: Lena Müssigmann)

Gebühr wurde nach zähem Ringen beschlossen

Die Parkplätze Bechtergarten und Scheffelplatz in der Ravensburger Nordstadt werden Autofahrern bald nicht mehr kostenfrei zur Verfügung stehen. Der Gemeinderat hatte im April nach zähem Ringen ohne die Stimmen von CDU, FPD und Teilen der Bürger für Ravensburg (BfR) ein neues Parkkonzept beschlossen, das Gebühren auf der Kuppelnau ab 2023 vorsieht.

Eine Tageskarte soll vier Euro kosten, die Monatskarte 48 Euro. Weil die notwendige Technik nicht bis zum 1. Januar installiert werden kann, werde aber erst ab Februar oder März Geld für die 550 Stellplätze verlangt, wie Baubürgermeister Dirk Bastin im Betriebsausschuss der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) mitteilte.

Nur noch eine Einfahrt je Parkplatz

Das neue Parkkonzept war aufgrund des Klimakonsenses auf den Weg gebracht worden, der von Fachleuten, Kommunalpolitikern und Bürgern erarbeitet und im Gemeinderat einstimmig verabschiedet worden war. Die Stadt Ravensburg will bis 2040 klimaneutral werden. Dazu zählt auch, eine Mobilitätswende herbeizuführen, die Bus-, Bahn- und Radfahren attraktiver und Autofahren unattraktiver machen soll.

Jeder der beiden Parkplätze in der Nordstadt wird künftig nur noch eine Einfahrt haben. Auf den westlich von der Schützenstraße gelegenen Bechtergarten werden Autofahrer nur noch von der Ecke bei der Firma EBZ gelangen. Die Zufahrt zum Scheffelplatz wird gegenüber vom Fußweg zur Oberschwabenhalle liegen, also an der Ecke Schützenstraße/Franz-Stapf-Straße. Die Einfahrten wurden so gewählt, weil die Autos nicht über die Parkstraße fahren sollen: Denn dort wird perspektivisch der geplante Radschnellweg verlaufen, wurde im Betriebsausschuss erklärt.

Kamera erkennt die Kennzeichen der Autos

Die Parkplätze erhalten keine Schranke. An der Einfahrt wird aber Kameratechnik auf einem Mast installiert. So erfassen die Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe nach eigenen Angaben die Kennzeichen aller einfahrenden Autos. Die Parkgebühr kann man über eine Handy-App bezahlen. Sie stamme von dem Anbieter der Technik, die an der Zufahrt installiert wird, so Jungnitz. Da die Technik erst noch gekauft wird, sei auch noch unklar, wie die App heißt.

Wer nicht digital bezahlen kann oder will, dem steht weiterhin ein Kassen-Automat zur Verfügung. Doch auch der wird keine Parkscheine mehr ausspucken. Autofahrer müssen an diesem Automaten ihr Kennzeichen eingeben, das dann im Parkplatzsystem hinterlegt wird.

Stichwort für neue Methode ist „Smart Parking“

Dauerparker können sich zu gegebener Zeit bei den Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetrieben melden und einen Dauerparkvertrag abschließen. Auch ihr Kennzeichen wird im System hinterlegt, die Kameras erkennen das Fahrzeug dann als Dauerparker.

Die rein digitale Abfertigung des Parkvorgangs wird in Ravensburg erstmals in diesem Umfang getestet. Die Projektverantwortliche der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, Jenny Jungnitz, spricht von Smart Parking. In der Marienplatzgarage werde die Kennzeichenerfassung bereits zusätzlich zur Schrankenanlage erprobt.

Bei der Ausfahrt wird erkannt, ob das Parken bezahlt wurde

Für die Buchung des Tagestickets hat man Zeit, bis man den Parkplatz wieder verlässt. Wer vom Parkplatz runterfährt, passiert erneut die Kennzeichenerfassung. Hatte ein Autofahrer für sein Kennzeichen kein Parkticket gebucht hatte, bekommt er automatisch einen Strafzettel geschickt, wie aus den Erläuterungen der RVV zum künftigen System hervorgeht.

Man werde die Nutzer an der Ausfahrt noch mal mit Schildern daran erinnert, dass die Parkgebühr bei der Ausfahrt bereits bezahlt sein muss. „Sollte ein Kunde dennoch vergessen die Parkgebühr zu entrichten, kann er sich gerne an die RVV wenden“, so Jungnitz. Dann könne er das noch nachholen, da die Daten von der Kennzeichenüberwachung nicht in Echtzeit an das Abrechnungssystem übermittelt werden.

Baumstämme sollen Ordnung auf den Platz bringen

Persönliche Kontrollen durch einen Ordnungsdienst werden auf dem Parkplatz deshalb nicht stattfinden. Weil die Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe die beiden Plätze künftig von der Stadt pachten, sei das städtische Ordnungsamt auch gar nicht mehr zuständig.

Was auch noch neu sein wird: Künftig wollen die RVV auf den Parkplätzen, die bisher keine Markierungen für die einzelnen Stellplätze haben, für etwas mehr Ordnung sorgen. Auf dem Scheffelplatz gibt es einige Asphaltflächen. Dort sollen farbige Markierungen angebracht werden. Auf den Kiesflächen sei geplant, Baumstämme auf den Platz zu legen, um die Parkrichtung vorzugeben. Die Stämme können dann entfernt werden, wenn zum Rutenfest Zelte oder Fahrgeschäfte aufgebaut werden.