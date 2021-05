Parkendes Auto in Ravensburg beschädigt

Einen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag zwischen 16.40 und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Gartengeschäfts in der Bleicherstraße in Ravensburg verursacht. Der Unbekannte touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW Golf am Heck und am Kotflügel hinten rechts, berichtet die Polizei. Nach der Kollision fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne den Schaden zu melden.

Die Polizei bittet Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher geben können, sich unter Telefon 0751/803-3333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.