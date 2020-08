Parkbank gewaltsam in den Schatten gestellt

Ein 35-jähriger Mann hat am Samstag auf einer Grünfläche im Bereich der Kreuzung Meersburger Straße/Georgstraße eine festgeschraubte, in der Sonne stehende Parkbank aus der Verankerung gerissen, um sie in den Schatten zu stellen. Das teilt die Polizei mit.

Dabei wurde die Bank beschädigt. Der 35-Jährige war betrunken und richtete einen Schaden in Höhe von zirka 300 Euro an. Er wird wegen Sachbeschädigung angezeigt.