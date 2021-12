Parfum im Wert von 1700 Euro gestohlen: Polizei nimmt Ladendiebin fest

Eine 32-Jährige soll am Dienstagnachmittag aus einem Ravensburger Drogeriemarkt Parfumflaschen im Wert von mehr als 1700 Euro gestohlen haben. Wie die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Ravensburg am Freitag gemeinsam mitteilen, wird gegen die Frau wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt.

Die 32-Jährige soll am späten Dienstagnachmittag gleich mehrfach in einem Drogeriemarkt in der Ravensburger Innenstadt gestohlen haben. Insgesamt entwendete sie wohl mindestens 16 Parfumflaschen verschiedener Marken im Wert von mehr als 1700 Euro, heißt es in der Mitteilung.

Die Frau hatte an diesem Tag bereits zweimal in dem Drogeriemarkt mehrere Parfums gestohlen. Beim dritten Versuch konnten Mitarbeiter der Drogerie die Frau stellen. Gemeinsam verhinderten die Angestellten, dass sie vor dem Eintreffen der Polizei flüchten konnte.

Speziell präparierte Handtasche

Die Polizisten fanden bei der 32-Jährigen die drei zuletzt entwendeten Parfumflaschen, die sie in ihrer Handtasche trug. Die Tasche war so präpariert, dass mit ihr die Diebstahlsicherung am Eingang des Marktes umgangen werden konnte.

Die Beamten nahmen die Frau fest. Da davon ausgegangen werden muss, dass die Frau gewerbsmäßig Diebstahl betreibt und außerdem Fluchtgefahr besteht, wurde sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen die 32-Jährige Haftbefehl wegen gewerbsmäßigem Diebstahls in drei Fällen und ordnete die Untersuchungshaft an, woraufhin sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.