Pantomime-Künstler setzt sich mit dem Tod auseinander

Ein Theaterabend mit dem Pantomimen Christoph Gilsbach findet am Freitag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Marienkirche Weingarten statt. „Das Leben – eine lebendige Betrachtung mit dem Tod“ ist der Titel des Theaterabends, der von der Seelsorgeeinheit St. Maria/Heilig Geist, der Hospizbewegung Weingarten und der Katholische Erwachsenenbildung Ravensburg organisiert wird.

Der Pantomime-Künstler stellt das Leben anhand einer Zeitreise durch die menschlichen Lebensstufen dar. Unterschiedliche Lebensalter werden pantomimisch mit dem Tod konfrontiert und in neun Bildern in Szene gesetzt. Gilsbachs Pantomime ist eine Einladung, den Tod als einen Teil von uns zu begreifen, nicht nur weil wir weiterleben, sondern weil der Tod nicht das Ende ist, heißt es in der Ankündigung. Musikaliosch wird der Abend von Konrad Wolf (Akkordeon) und Sylvie Duck (Harfe) begleitet. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.