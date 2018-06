„Pano“ ist über Ravensburg hinausgewachsen

So mancher Gast rümpfte etwas die Nase über das Selbstbedienungskonzept, als Alexander Grieb, Silke und Thomas Walser vor 14 Jahren mit ihrem Café „Aran“ in der Bachstraße 15 an den Start gingen. Inzwischen läuft der Laden, der seit 2011 „Pano“ heißt – und zwar nicht nur in Ravensburg. Das Kaffee & Brot-Konzept zieht so gut, dass es neben den selbst betriebenen „Pano“-Standorten in Ravensburg und Konstanz mittlerweile elf Franchise-Filialen und zwei Kooperationspartner gibt.

Nachdem es zu Differenzen mit dem seinerzeitigen „Aran“-Franchisegeber gekommen und das Vertrauen irgendwann futsch war, gründeten die drei Ravensburger kurzerhand ihr eigenes Franchise-Unternehmen und nannten es „Pano“. Auf Esperanto heißt das „Brot“. „Wir fanden den Klang schön“, sagt Alexander Grieb. Außerdem ist der Name Programm, denn in den „Pano“-Cafés gibt’s zwischen 7 und 19 Uhr Natursauerteigbrot samt selbst hergestellten Aufstrichen und Marmeladen, außerdem Kaffee in fünf verschiedenen Varianten von koffeinfrei bis extrastark, Salate, Suppen, Kuchen und Eis.

Ungewohntes Ambiente

Was heute wie am Schnürchen läuft und von hauseigenen Konditoren produziert wird, musste freilich nach und nach ausgetüftelt werden. Denn am Anfang stand schlicht die Idee, ein spannendes Gastroangebot auf die Beine zu stellen. Und so ließen die drei, die zwar allesamt BWL studiert hatten, aber keine Branchenprofis und zudem beruflich jeweils noch anderswo eingebunden waren, einen Versuchsballon mit ihrem Tagescafé steigen. „Meine Mutter hat die Kuchen gebacken, und die Aufstriche haben wir selbst ausgetüftelt“, erzählt Thomas Walser. Mitstreiter Grieb erinnert sich noch heute dran, dass nicht nur allerlei Gäste wieder von dannen zogen, weil sie bedient werden wollten statt sich für ihren Kaffee an der Theke anzustellen. Einmal habe er auch beobachtet, wie sich jemand auf einen niedrigen Fußhocker gesetzt und die Tasse auf dem Stehtisch über sich abgestellt habe: „Wahrscheinlich dachte er, das sei jetzt so angesagt.“ Und gleich noch was Neues gab’s im „Pano“-Vorläufer „Aran“: „Wir waren die Ersten, bei denen es vor 13 Jahren einen Coffee-to-go gab“, weiß Thomas Walser.

Ein paar Jahre habe es gedauert, ehe die Ravensburger sich an derlei Dinge gewöhnt hätten. Und so hangelten sich die drei die ersten Jahre so durch und zahlten drauf, denn: Auch wenn das Tagescafé im Sommer gut besucht war, reichte das guten Dutzend Sitzplätze im Innenbereich nicht aus, um auch im Winter gewinnbringend über die Runden zu kommen. 2013 wurde das Nebengebäude dazu gekauft und das Café auf 40 Sitzplätze drinnen und 60 draußen erweitert. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Betreiber bereits expandiert: 2005 eröffneten sie eine 250 Quadratmeter große Filiale in Konstanz, eine weitere folgte drei Jahre später in Kempten. Letztere wurde später an einen Franchise-Nehmer abgetreten.

Anfragen aus der ganzen Welt

Mittlerweile beschäftigt die „Pano“-Holding 130 Mitarbeiter in Konstanz und Ravensburg, wächst munter weiter und bekommt Franchise-Anfragen nicht nur aus Deutschland und Europa, sondern sogar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Speziell die Filiale in einer Stuttgarter Einkaufsmall lockt Interessenten an; 2017 wird ein „Pano“ in Minden eröffnen, 2019 ein weiterer in Singen. Als Lizenz- und Franchisegeber kümmern sich die Ravensburger um alles – von der Gestaltung über die Blumenvasen bis hin zu den (möglichst regionalen) Lieferanten. „Wir übergeben einen Laden schlüsselfertig und schicken in den ersten Tagen ein Eröffnungsteam zur Unterstützung an den neuen Standort“, erläutert Silke Walser. Das jüngste „Pano“-Café hat im Mai diesen Jahres in Aschaffenburg aufgemacht. Übrigens direkt neben einer Filiale des Waldburger Feinkostunternehmens „Vom Fass“.

„Pano“-Standorte gibt es unter anderem in Ulm, Erding, Garmisch-Partenkirchen, Kitzbühel, Stuttgart, Montabaur und gleich drei in München – nämlich am Flughafen, im Hauptbahnhof und in den Stachuspassagen.