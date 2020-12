Paketdienstfahrer rammt Mini in Ravensburg und flüchtet

Mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle geflüchtet ist ein 25-Jähriger, nachdem er am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Ravensburger Banneggstraße beim Rückwärtsfahren mit seinem Fiat Talento gegen einen abgestellten Mini prallte und an dem Auto einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro anrichtete. Wie die Polizei weiter mitteilt, beobachtete ein Zeuge den Unfallhergang und verständigte die Polizei. Wie diese vom Arbeitgeber des Mannes in Erfahrung bringen konnte, steht der 25-Jährige Paketdienstfahrer ferner im Verdacht, Pakete unterschlagen zu haben. Gegen den Mann wird deshalb nicht nur wegen Verkehrsunfallflucht, sondern auch wegen Unterschlagung ermittelt. Den am Mini entstandenen Schaden beziffert die Polizei ebenfalls auf etwa 4000 Euro.