Paketbote vergisst Bremse anzuziehen – Sprinter macht sich selbstständig

Da ein Paketbote seinen Mercedes-Sprinter nicht gegen das Wegrollen gesichert hatte, machte sich das Fahrzeug am Mittwochmorgen in der Gartenstraße in Ravensburg selbstständig. Der Kleinlastwagen rollte laut Polizeibericht die Stichstraße hinab und krachte wuchtig gegen einen Fahrradständer. Der im Boden verankerte Ständer sowie ein dort abgestelltes Fahrrad wurden umgerissen und unter dem Sprinter eingeklemmt. Das Fahrzeug kam dadurch zum Stillstand.

Für die Aufräumarbeiten nach dem Unfall musste der Fahrradständer unter Zuhilfenahme eines Krans und Schweißgeräten von dem Kleinlastwagen getrennt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.