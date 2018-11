Packende Duelle zum Rückrundenauftakt

Bevor sich die Mannschaften der Fußball-Kreisliga A I in die Winterpause verabschieden, steht am Wochenende mit dem 14. Spieltag der erste Rückrundenspieltag an. Am Samstag spielt der SV Reute gegen die FG 2010 WRZ. Am Sonntag folgen weitere packende Duelle: Der Tabellenführer Aulendorf spielt beim SV Vogt, der Tabellenzweite Bad Wurzach bei der SG Baienfurt und der SV Wolfegg im stets brisanten Derby beim SV Bergatreute.

SV Reute – FG 2010 WRZ (Sa, 14.30 Uhr, Hinspiel 2:1): Im Hinspiel drehte der SV Reute einen frühen Rückstand und machte in letzter Minute den Auswärtssieg klar. Reute geht als Favorit ins Heimspiel gegen die FG 2010. Diese zeigte aber in der Vorwoche (4:2-Sieg in Haisterkirch), dass man in der Lage ist, die Favoriten zu ärgern. Beide Mannschaften müssen am Samstag auf Sieg spielen.

SV Vogt – SG Aulendorf (So, 14.30 Uhr, 3:5): Die SG Aulendorf ist definitiv die Mannschaft der Stunde und verdienter Tabellenführer. Seit dem Spielabbruch in Bergatreute gelangen der Mannschaft von Spielertrainer Andreas Krenzler acht Siege und ein Remis. Dem SV Vogt dagegen fehlt die Konstanz, um ganz vorne mitmischen zu können. Im verrückten Hinspiel sah man aber bereits, dass die beiden Teams nicht so weit auseinanderliegen. Will der SVV nochmal aufschließen, zählt nur ein Heimsieg. Dank der Heimstärke (erst eine Niederlage) ist Vogt sicherlich nicht chancenlos.

SG Baienfurt – TSG Bad Wurzach (1:2): Im Hinspiel galt die SG Baienfurt noch als leicht favorisiert, vor allem da sich die TSG Bad Wurzach selbst nicht ganz vorne in der Liga einordnete. „Mit dem Aufstieg haben wir dieses Jahr nichts zu tun“, meinte TSG-Trainer Roman Hofgärtner damals. In der Vorrunde belehrten ihn seine Spieler eines Besseren – Bad Wurzach liegt auf dem Relegationsplatz. Von diesem ist die SG Baienfurt sieben Punkte entfernt, weshalb nur ein Sieg weiterhelfen würde.

SV Bergatreute – SV Wolfegg (3:0): Mit zuletzt zwei Unentschieden in Folge hat der SVB zwar Punkte liegengelassen, steht aber dennoch auf dem dritten Rang mit Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Damit geht Bergatreute seit Jahren wieder als Favorit in das Derby gegen den SV Wolfegg. Der SVW spielt eine für seine Verhältnisse ganz schwache Saison und holte erst elf Punkte. Siege gab es nur gegen die Abstiegskandidaten.

TSB Ravensburg – SV Wolpertswende (3:1): Wichtiges Kellerduell. Die beiden Aufsteiger plagen akute Abstiegssorgen. Für beide zählt daher nur ein Sieg im direkten Aufeinandertreffen. I

TSV Berg II – SGM Waldburg/Grünkraut (1:1): Mit einem Heimsieg könnte der TSV Berg II, der ebenfalls in Abstiegssorgen steckt, zur SGM aufschließen.

SK Weingarten – SV Haisterkirch (0:4): Nach zwei Niederlagen in Serie wurde der wochenlange Tabellenführer Haisterkirch bis auf Rang fünf durchgereicht. Beim Schlusslicht Weingarten sollten dennoch drei Punkte rausspringen.