Oststadtagenda fordert Initiativen gegen Verkehrskollaps

Angesichts der zu erwartenden Zunahme des Individualverkehrs in Ravensburg in den kommenden Jahren fordert die Agendagruppe Oststadt mehr Engagement von der Stadtverwaltung und von großen Arbeitgebern, um einen „drohenden Verkehrsinfarkt“ abzuwenden. Wie die Bürgergruppe in einer Pressenotiz mitteilt, pendeln täglich rund 30 000 Menschen nach Ravensburg ein. Die Industrie- und Handelskammer soll zudem prognostiziert haben, dass der damit einhergehende Individualverkehr in den kommenden Jahren um rund 40 Prozent zunehmen werde, so die Agendagruppe. In Friedrichshafen bieten große Firmen inzwischen externe Parkplätze und Shuttle-Busse für Mitarbeiter ihrer Werke an, um sie vom Einfahren mit Privatautos in die Stadt abzuhalten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Oststadt-Agenda hält es daher für dringend notwendig, dass die Stadt Ravensburg gemeinsam mit hiesigen großen Arbeitgebern nach ähnlichen oder anderen Lösungen des Problems des zunehmenden Pendlerverkehrs sorgt.